Fed mantém taxa de juros na faixa de 5,25% a 5,50%

(Reuters) - O Federal Reserve manteve as taxas de juros estáveis nesta quarta-feira, na faixa de 5,25% a 5,50%, e sinalizou que ainda está inclinado a eventuais reduções nos custos de empréstimos nos EUA, mas avaliou as recentes leituras de inflação decepcionantes e sugeriu uma possível estagnação do movimento em direção a mais equilíbrio na economia.

A declaração mais recente do Fed, emitida no fim de uma reunião de dois dias, manteve intactos os principais elementos de sua avaliação econômica e orientação política, observando que "a inflação diminuiu" ao longo do ano passado e enquadrando sua discussão sobre taxas de juros em torno de condições sob as quais os custos dos empréstimos podem ser reduzidos.

"O (Comitê Federal de Mercado Aberto) não espera que seja apropriado reduzir o intervalo da meta até que tenha ganhado maior confiança de que a inflação está se movendo de forma sustentável em direção a 2%", repetiu o Fed em uma declaração aprovada por unanimidade.