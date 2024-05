Não haverá desoneração para favorecer mais ricos, diz Lula

Sob forte sol e na presença de oito ministros, do vice-presidente Geraldo Alckmin, de sindicalistas e políticos, Lula fez um claro pedido de voto para o pré-candidato à prefeitura de São Paulo, o deputado federal Guilherme Boulos (PSol). A conduta do presidente, em tese, é vedada antes do período eleitoral propriamente dito.

"Esse, esse rapaz, esse jovem, esse jovem, ele está disputando uma verdadeira guerra aqui em São Paulo. Ele, ele está disputando com o nosso adversário nacional, ele está disputando contra o nosso adversário estadual, e ele está disputando contra o nosso adversário municipal", disse.

"Ele está enfrentando três adversários e por isso eu quero dizer para vocês, ninguém derrotará esse moço aqui se vocês votarem no Boulos para prefeito de São Paulo nas próximas eleições. E eu vou fazer um apelo: cada pessoa que votou no Lula em 89, em 94, em 98, em 2006, em 2010, em 2018, em 2022, dizem votar no Boulos para prefeito de São Paulo", reforçou Lula, ao lado do deputado.

(Reportagem de Ricardo Brito)