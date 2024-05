Europa sofre com epidemia de coqueluche, com quase 60 mil casos

Os países europeus registraram um aumento nos casos de coqueluche em 2023 e no primeiro trimestre de 2024, com 10 vezes mais casos identificados do que em cada um dos dois anos anteriores.

No total, quase 60.000 casos foram relatados pelos países da União Europeia e do Espaço Econômico Europeu durante o período, informou o Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças na quarta-feira, com 11 mortes em bebês e oito entre adultos mais velhos.

A tosse convulsa, ou coqueluche, é uma infecção bacteriana dos pulmões e das vias aéreas, e é endêmica na Europa. Ela pode ser muito perigosa para bebês ou idosos.