Netanyahu diz que israelenses lutarão com as unhas, se necessário

JERUSALÉM (Reuters) - O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, pareceu rejeitar nesta quinta-feira a promessa do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, de suspender o envio de suprimentos de armas caso Israel ataque Rafah, dizendo que o país está preparado para atuar sozinho, se necessário.

"Como eu já disse, se for necessário, lutaremos com nossas unhas", disse Netanyahu em uma declaração em vídeo.

"Mas temos muito mais do que nossas unhas, e com essa força de espírito, com a ajuda de Deus, juntos, seremos vitoriosos."