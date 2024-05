Portugal rejeita ação da extrema-direita de acusar presidente de traição por apoio a reparações pela escravidão

"As declarações do presidente representam uma profunda traição à nossa história", disse o líder do Chega, André Ventura, ao Parlamento em um debate convocado para discutir a questão.

Todos os partidos, inclusive o governista Social Democrata (PSD), disseram que não apoiariam a proposta do Chega. Sem esse apoio, a ação não pode avançar.

A parlamentar do Bloco de Esquerda Joana Mortágua afirmou que os negros ainda sofrem os legados da escravidão transatlântica e do colonialismo, incluindo o racismo. "Não estamos falando apenas do passado", disse ela.

A parlamentar do PSD Regina Bastos argumentou que o passado deve ser deixado para trás e que a prioridade deve ser dada ao que pode ser feito agora. Bastos e outros parlamentares acusaram Ventura de oportunismo político.

O ministro das Relações Exteriores, Paulo Rangel, reiterou a posição do governo, mas disse que haveria "desculpas" quando apropriado.

A ideia de fazer reparações pela escravidão transatlântica e pelo colonialismo tem uma longa história e permanece profundamente contestada, mas vem ganhando força em todo o mundo.