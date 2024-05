Brasil e China assinam proposta conjunta de negociação de paz para guerra da Ucrânia e Rússia

(Reuters) - Brasil e China assinaram nesta quinta-feira uma inédita proposta conjunta para se engajarem em negociações de paz que contem com o reconhecimento e a participação da Ucrânia e da Rússia, em busca de uma solução para por fim à guerra.

A determinação consta de documento assinado pelo assessor especial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-chanceler Celso Amorim, e o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, que se encontraram mais cedo em Pequim.

"As duas partes acreditam que o diálogo e a negociação são a única solução viável para a crise na Ucrânia. Todas as partes devem criar condições para a retomada do diálogo direto e promover a desescalada da situação até a realização de um cessar-fogo abrangente", diz o texto.