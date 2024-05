Incêndio em parque de diversões mata pelo menos 24 pessoas no oeste da Índia

Pelo menos 24 pessoas, incluindo muitas crianças, morreram em um incêndio na noite deste sábado em um local de entretenimento familiar no distrito de Rajkot, no estado de Gujarat, oeste da Índia, disse um funcionário do governo.

Os trabalhos de resgate ainda estão em andamento. A prefeita Nayana Pedhadiya disse à Reuters que o número de mortos deverá aumentar.

"Nosso foco está nas operações de resgate e no salvamento de vidas. Vamos garantir que medidas rigorosas sejam tomadas contra os responsáveis por este incidente", disse Pedhadiya.