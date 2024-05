UE concorda em ressuscitar missão em Rafah, e Borrell critica Netanyahu

O bloco considera ressuscitar a Missão de Assistência de Fronteira da União Europeia (Eubam, na sigla em inglês) em Rafah, fora de operação desde 2007, quando o grupo militante islâmico palestino Hamas assumiu o controle de Gaza.

A passagem de Rafah é o principal ponto de entrada de auxílio humanitário do Egito e está fechada desde que as forças israelenses a tomaram, do lado de Gaza, quase três semanas atrás.

"Eles me deram aprovação, aprovação política, para reativar a Eubam, nossa missão em Rafah. Isso pode ter um papel útil no apoio à entrada e saída de pessoas em Gaza", disse Borrell a jornalistas após a reunião, que também contou com a participação de importantes ministros árabes.

"Mas isso precisa ser feito em acordo com a Autoridade Palestina, os egípcios e, obviamente, Israel, as autoridades de Israel. Não vamos fazer isso sozinhos. Não seremos a fonte terceirizada de segurança na fronteira. Não somos uma empresa de segurança", disse, acrescentando que o bloco, por enquanto, prepararia planos técnicos.

Diplomatas consideram improvável que a missão seja acionada antes do fim das hostilidades em Rafah.

Ataques aéreos israelenses mataram pelo menos 45 palestinos em um acampamento e feriram dezenas em Rafah no último domingo, provocando um clamor de líderes globais. Borrell acusou Israel de avançar com ações militares no sul de Gaza, apesar de uma decisão da Corte Internacional de Justiça.