EXCLUSIVO-Guarda do Irã proíbe dispositivos de comunicação após ataque ao Hezbollah

Outra autoridade iraniana disse que a principal preocupação da República Islâmica é a proteção das instalações nucleares e de mísseis do país, especialmente as subterrâneas.

"Mas desde o ano passado, as medidas de segurança nesses locais aumentaram significativamente", declarou ele em referência às medidas intensificadas após o que as autoridades iranianas disseram ser a tentativa de Israel de sabotar o programa de mísseis do Irã em 2023. Israel nunca comentou sobre isso.

"Nunca houve uma segurança tão rígida e medidas extremas como agora", acrescentou ele, sugerindo que a segurança foi significativamente aumentada além dos níveis anteriores após as explosões de pagers no Líbano.

A IRGC é uma poderosa força política, militar e econômica no Irã, com laços estreitos com o líder supremo Ali Khamenei. Criada após a Revolução Islâmica de 1979 para proteger o sistema de governo clerical, ela tem sua própria força terrestre, marinha e força aérea que supervisiona as armas estratégicas do Irã.