Líderes de Japão e Coreia do Sul concordam com necessidade de resposta unida contra Coreia do Norte

SEUL (Reuters) - O presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol, realizou seu primeiro telefonema com o novo primeiro-ministro do Japão, Shigeru Ishiba, nesta quarta-feira, concordando que é necessária uma resposta unida, junto dos Estados Unidos, para combater as ameaças da Coreia do Norte, de acordo com seu gabinete.

Na semana passada, a Coreia do Sul saudou a eleição de Ishiba como líder do partido governista do Japão, dizendo que esperava que os dois países continuassem melhorando os laços e trabalhando juntos em questões econômicas e de segurança.

Durante o telefonema, Yoon disse a Ishiba que os vizinhos são parceiros importantes que compartilham valores e interesses e o convidou a manter uma comunicação próxima e aprimorar a cooperação, segundo o gabinete de Yoon.