Presidente iraniano diz que Israel precisa cessar 'crimes' ou enfrentará reação

"Se o regime sionista (Israel) não interromper seus crimes, enfrentará reações mais severas", disse Pezeshkian, do Irã, ao sair para uma viagem programada ao Catar, informou a mídia estatal.

Pezeshkian declarou à televisão estatal que o primeiro objetivo em Doha é discutir laços bilaterais e assinar acordos com o governo do Catar. Ele também participará de uma cúpula do Diálogo de Cooperação Asiática.

"O segundo objetivo é discutir como os países asiáticos podem evitar os crimes israelenses na região... e evitar que os inimigos causem tumulto no Oriente Médio", disse Pezeshkian.