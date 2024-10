Califórnia investiga possível caso de gripe aviária em trabalhador do setor de laticínios

Por Tom Polansek e Leah Douglas

CHICAGO (Reuters) - A Califórnia está investigando um possível caso de gripe aviária em um trabalhador do setor de laticínios que teve contato com gado leiteiro infectado, afirmou nesta quinta-feira o departamento de saúde pública do Estado.

A dispersão do vírus entre rebanhos em 14 Estados e 13 funcionários do setor apenas neste ano preocupa cientistas e autoridades federais por causa dos riscos para humanos em caso de uma futura disseminação.