Incêndios florestais na Bolívia quebram recordes em "pior desastre ambiental da história"

Santa Cruz, uma rica região agrícola nas terras baixas do leste do país, perto do Brasil, foi a mais atingida, respondendo por quase 7 milhões de hectares do total, seguida pelo departamento vizinho de Beni, com 3 milhões de hectares.

“O que aconteceu nos últimos meses no leste da Bolívia, e continuará ocorrendo pelo menos até outubro, é um desastre de uma magnitude sem precedentes no país”, disse Juan Pablo Chumacero, pesquisador da Fundação Tierra, a repórteres.

Os incêndios na Bolívia foram exacerbados pela seca e pelo desmatamento ligados à crescente produção de gado e de grãos.

"O ano de 2024 será lembrado como o ano do pior desastre ambiental na história da Bolívia," acrescentou Gonzalo Colque, diretor da Fundação Tierra.