Trump tenta atrair eleitores no exterior, mas republicanos buscam restringi-los na Justiça

Em ações movidas em Michigan e na Carolina do Norte na terça-feira e em 2 de outubro, respectivamente, o Comitê Nacional Republicano argumentou que as leis eleitorais estaduais permitem erroneamente que cidadãos norte-americanos que residem no exterior e nunca viveram nos Estados — embora seus parentes, sim — possam votar ali.

“Cidadãos de Carolina do Norte e Michigan não devem ter seus votos cancelados por aqueles que nunca viveram no Estado”, afirmou o presidente do Comitê Nacional Republicano, Michael Whatley, em comunicado publicado na terça-feira.

Em outro processo federal impetrado em 30 de setembro, na cidade de Harrisburg, Pensilvânia, um grupo de parlamentares republicanos argumenta que o Estado está isentando erroneamente de verificações aqueles que não vivem no Estado.

Em moção para intervir no processo da Pensilvânia, o Comitê Nacional Democrata afirmou que o objetivo dos republicanos é “ignorar dezenas de milhares de votos feitos por militares registrados legalmente e eleitores que vivem no exterior”.

O gabinete do secretário de Estado da Pensilvânia, que é republicano, chamou o processo de “uma tentativa de confundir e amedrontar as pessoas antes de uma importante eleição”, lembrando que as pessoas podem ser acusadas de crimes caso mintam na hora de registro do voto.

Há uma audiência sobre o caso marcada para a próxima sexta-feira.