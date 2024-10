Kremlin diz que exercícios nucleares da Otan alimentam tensões em meio à "guerra quente" na Ucrânia

"Nas condições de uma 'guerra quente', que está ocorrendo no âmbito do conflito ucraniano, esses exercícios não levam a nada além de uma escalada ainda maior da tensão", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, a repórteres.

Peskov afirmou que também é impossível discutir armas nucleares com os Estados Unidos, ao que Washington sinalizou estar aberto, porque as potências nucleares ocidentais estão envolvidas no conflito contra a Rússia e, portanto, quaisquer conversas sobre segurança precisariam ter um escopo muito mais amplo.

O presidente dos EUA, Joe Biden, disse, após a entrega do Prêmio Nobel da Paz na sexta-feira a Nihon Hidankyo, um movimento de sobreviventes japoneses das bombas atômicas lançadas pelos EUA em Hiroshima e Nagasaki no final da Segunda Guerra Mundial, que o país está pronto para negociar com Rússia, China e Coreia do Norte para reduzir a ameaça nuclear.

"No contexto da guerra que está sendo travada contra a Rússia com o envolvimento indireto e até mesmo direto de potências nucleares como Estados Unidos, Reino Unido e França, é absolutamente impossível falar sobre isso sem vincular a questão a todos os outros aspectos de segurança", disse Peskov.

"De fato, nosso presidente já falou sobre isso. A Rússia considera esses contatos necessários e eles não podem ser adiados, mas devemos considerar todas as questões de segurança como um todo, levando em conta o estado atual das coisas."

Peskov rejeitou uma declaração de Bruno Kahl, chefe do serviço de inteligência estrangeira da Alemanha, que disse nesta segunda-feira que as forças russas estariam em posição de atacar o território da Otan até o final desta década, no máximo.