EUA garantiram ao Líbano que Israel diminuiria ataques a Beirute, diz primeiro-ministro libanês

Israel não atinge os subúrbios ao sul da capital do Líbano desde o final da semana passada, depois de atingir a área quase todas as noites durante semanas com ataques que destruíram prédios e mataram muitas pessoas. Várias figuras importantes do Hezbollah foram alvos na região, incluindo o líder Hassan Nasrallah, morto em um ataque maciço em 27 de setembro.

Mikati disse que os esforços internacionais ainda estão em andamento para chegar a um cessar-fogo que ponha fim às hostilidades entre os militares israelenses e o Hezbollah.

As hostilidades vinham ocorrendo ao longo da fronteira sul do Líbano com Israel desde outubro do ano passado, paralelamente à ofensiva de Israel em Gaza, desencadeada pelo ataque do Hamas ao sul de Israel.

Israel intensificou drasticamente sua campanha de bombardeio no Líbano nas últimas semanas, incluindo contra bastiões do Hezbollah no sul do Líbano, os subúrbios ao sul de Beirute e a região leste de Bekaa. Outras áreas do Líbano também foram atingidas.

(Reportagem de Maya Gebeily)