"Ele está empurrando a Otan para um conflito direto com nosso país", disse Zakharova, acrescentando que Zelensky não pode confiar em seus parceiros ocidentais.

"Posso simplesmente dizer a Zelensky, se ele não estiver ciente... Os parceiros do regime de Kiev já demonstraram como veem a Ucrânia na arquitetura de segurança: eles veem a Ucrânia em um caixão e os cidadãos ucranianos no túmulo também."

Faz tempo que a Rússia acusa o Ocidente de explorar a Ucrânia para travar uma guerra terceirizada contra Moscou. Os Estados Unidos e seus aliados da Otan dizem que estão ajudando a Ucrânia a se defender contra uma injustificada apropriação de terras no estilo colonial.

Zakharova relembrou uma advertência do presidente Vladimir Putin no mês passado de que o Ocidente estará lutando diretamente contra a Rússia se permitir que a Ucrânia ataque o interior da Rússia com mísseis de longo alcance fornecidos pelo Ocidente.

Putin alertou na ocasião que, nesse cenário, Moscou seria forçada a tomar "medidas apropriadas", e não especificadas.

Zakharova afirmou que Zelensky, portanto, sabe "perfeitamente bem" ao que seus apelos à Otan levarão.