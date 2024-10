Irã adverte Israel contra retaliação por ataque com mísseis

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, conversou com o ministro da Defesa israelense, Yoav Gallant, na quarta-feira, sobre as operações de Israel no Líbano e em Gaza, com o objetivo de evitar uma guerra regional.

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi, em uma viagem pelo Oriente Médio, reuniu-se com o presidente egípcio Abdel Fattah al-Sisi no Cairo, com Sisi reiterando o apelo do Egito para evitar uma expansão do conflito, disse a Presidência egípcia.

No entanto, Israel não mostra sinais de abrandar suas campanhas militares contra o Hezbollah no Líbano, depois de assassinar vários de seus líderes, e contra o Hamas em Gaza, e prometeu punir o Irã pelo ataque de 1º de outubro.

Israel atacou a cidade portuária síria de Latakia na madrugada de quinta-feira, informou a mídia estatal síria, e os Estados Unidos disseram que realizaram ataques na quarta-feira em áreas do Iêmen controladas pelos houthis, alinhados ao Irã.

O Catar, que foi mediador em várias negociações de cessar-fogo fracassadas, disse que não houve engajamento com nenhuma das partes nas últimas três ou quatro semanas sobre a guerra de Gaza.

Ataques aéreos israelenses mataram 11 palestinos na Cidade de Gaza na quinta-feira, segundo médicos, enquanto as forças israelenses enviaram tanques para Jabalia, no norte, onde palestinos e funcionários das Nações Unidas expressaram preocupação com a escassez de alimentos e medicamentos.