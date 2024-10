Ataque de Israel a escola em Gaza mata 28 pessoas, incluindo crianças

Não há condições para atender estes casos graves por falta de material médico e profissionais especializados, o que leva a um maior número de vítimas.

Fares Afana, dos serviços de emergência de Gaza, à AFP

Israel diz ter como alvos 'terroristas' do Hamas e da Jihad Islâmica. Em nota, o Exército israelense disse que a escola era usada como ponto de encontro entre membros do Hamas e da Jihad Islâmica. "No momento do ataque, dezenas de terroristas (...) estavam presentes no complexo", disse. Também afirmou que, antes do bombardeio, adotou medidas para reduzir o risco de ferir civis.

Exército israelense ainda alega ter encontrado armas no local. O comunicado cita explosivos, munições e morteiros, usados para lançar granadas. Além disso, na lousa de uma das salas de aula, também foram escritos "elogios" em árabe ao ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023, ainda de acordo com o Exército de Israel.

Hamas negou todas as acusações de Israel. A escola em Jabalia não era usada para fins militares, segundo o grupo palestino.

Esses terroristas tiveram envolvimento em ataques com foguetes contra o território israelense, bem como no planejamento e execução de ataques terroristas contra os soldados e o Estado de Israel nos últimos dias. (...) Este é mais um exemplo do abuso sistemático da infraestrutura civil pela organização terrorista Hamas, violando o direito internacional. As IDF [Forças de Defesa de Israel, em português] continuarão a operar contra o Hamas e em defesa dos cidadãos de Israel.

Exército de Israel, em nota divulgada no Telegram