Milhões de cubanos continuam sem energia elétrica com agravamento da crise

A capital de quase dois milhões de habitantes parecia estar totalmente sem eletricidade no início do domingo, enquanto muitos cubanos formavam filas para comprar rações subsidiadas e refletiam sobre a situação do lado de fora de suas casas.

O canal de notícias digital estatal CubaDebate informou que a maior usina de energia do país, Antonio Guiteras, voltou a funcionar neste domingo e começaria a contribuir para a restauração do serviço ao longo do dia.

Uma terceira falha na rede elétrica no final do sábado marcou um grande retrocesso nos esforços do governo para restaurar rapidamente a energia para os moradores exaustos que já estavam sofrendo com a grave escassez de alimentos, medicamentos e combustível.

Enquanto isso, o furacão Oscar se aproxima do nordeste de Cuba no início deste domingo, ameaçando complicar ainda mais os planos do governo para restaurar a energia.

A rede elétrica nacional de Cuba caiu pela primeira vez por volta do meio-dia de sexta-feira, depois que a maior usina de energia da ilha desligou, semeando o caos. A rede entrou em colapso novamente na manhã de sábado, informou a mídia estatal.

No início da noite de sábado, as autoridades relataram algum progresso na restauração da energia antes de anunciar outro colapso parcial da rede.