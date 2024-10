Musk promete sortear US$ 1 mi por dia para assinantes de petição pró-Trump

Elon Musk disse que irá pagar US$ 1 milhão por dia para um sorteado que tenha assinado uma petição online promovida por ele para engajar eleitores para Donald Trump.

O que aconteceu

O anúncio do sorteio foi feito com um cheque assinado na hora pelo bilionário, segundo a Reuters. Musk participou de um evento de campanha na Pensilvânia no sábado (19), considerado um "estado pêndulo" — ou seja, que pode favorecer tanto Trump quanto a democrata Kamala Harris a depender do movimento dos eleitores.

Promessa faria Musk gastar US$ 17 milhões; ele já doou US$ 75 milhões para fundação que apoia Trump. As eleições americanas ocorrem no dia 5 de novembro, apesar de alguns estados já estarem votando antecipadamente.