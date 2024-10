Ataques israelenses matam 42 em Gaza enquanto tanques apertam cerco no norte

As forças israelenses iniciaram a operação no norte há cerca de três semanas com o objetivo declarado de impedir que os combatentes do Hamas se reagrupem. A operação se intensificou desde a morte do chefe do Hamas, Yahya Al-Sinwar, há uma semana.

Os aliados de Israel, incluindo os Estados Unidos, disseram esperar que a morte de Sinwar possa dar um novo impulso à paz, permitindo que Israel declare que alcançou alguns de seus principais objetivos em Gaza.

Mas, até agora, as forças israelenses parecem ter apenas intensificado seu ataque, especialmente nas áreas do norte, onde Israel diz que os combatentes do Hamas estão se reagrupando em ruínas de áreas que estavam entre os primeiros alvos da campanha de Israel no ano passado.

De pelo menos 42 pessoas mortas por ataques militares israelenses em todo o enclave na quarta-feira, 37 mortes ocorreram no norte de Gaza.

Ainda na quarta-feira, o Serviço de Emergência Civil de Gaza informou que três de seus socorristas foram feridos no norte da Faixa de Gaza, no que foi considerado um "ataque direcionado", com o objetivo de forçá-los a sair de Jabalia, horas depois que o Exército israelense ordenou que alguns de seus funcionários deixassem o campo.

A agência de refugiados palestinos das Nações Unidas (UNRWA) afirmou na quarta-feira que um dos membros de sua equipe foi morto quando um veículo da UNRWA foi atingido em Deir Al-Balah, na região central da Faixa de Gaza. Os médicos disseram que o irmão do homem também foi morto. O município da Cidade de Gaza disse que dois trabalhadores da cidade foram mortos e outros três ficaram feridos em um ataque no local.