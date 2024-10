Mais de 23 milhões de votos já foram enviados enquanto Kamala e Trump se enfrentam nos Estados decisivos

Com milhões de eleitores norte-americanos já se encaminhando para as urnas, a candidata democrata à presidência Kamala Harris parte em busca do apoio, nesta quarta-feira, dos eleitores indecisos em uma assembleia comunitária televisionada no decisivo Estado da Pensilvânia, enquanto o republicano Donald Trump foca as suas atenções na Geórgia.

Mais de 23 milhões de eleitores já registraram seus votos, seja por votação antecipada presencial ou por cédulas enviadas pelo correio, de acordo com dados do Election Lab da Universidade da Flórida.

Diversos Estados, incluindo os decisivos Carolina do Norte e Geórgia, estabeleceram recordes no primeiro dia de votação antecipada.