Coreia do Norte enviou 3.000 soldados à Rússia para guerra na Ucrânia, diz Coreia do Sul

A Coreia do Norte enviou 3.000 soldados à Rússia para apoiar as forças do Kremlin em sua guerra na Ucrânia e milhares de outros soldados devem seguir o mesmo caminho, disseram parlamentares sul-coreanos na quarta-feira.

Pyongyang prometeu fornecer um total de cerca de 10.000 soldados, cujo envio deveria ser concluído até dezembro, disseram os parlamentares a repórteres após serem informados pela agência nacional de inteligência da Coreia do Sul.

A estimativa é o dobro do número anterior.