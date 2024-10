Espiões de Putin tramam caos global com fogo, sabotagem e mortes, diz MI5

A Rússia tem orquestrado ataques de desinformação, incêndios, assassinatos, entre outras estratégias, para desarticular opositores e conquistar vantagens políticas e militares a partir do seu "caos global", alertaram membros de alto escalão de governos e da inteligência internacional à revista The Economist.

As denúncias contra a Rússia

Casos de sabotagens já são crescentes no Reino Unido. "Vimos incêndio criminoso, sabotagem e mais: ações perigosas conduzidas com crescente descaso", alertou Ken McCallum, chefe do MI5, a agência de segurança doméstica e contrainteligência do Reino Unido. "O GRU [agência de inteligência militar russa] em particular está em uma missão contínua para gerar caos nas ruas britânicas e europeias", denunciou em 8 de outubro. Sir Richard Moore, chefe do MI6, a agência de inteligência estrangeira do Reino Unido, vê as estratégias do gigante europeu atingindo novos patamares. "Os serviços de inteligência russos ficaram um pouco selvagens, francamente."

Avião quase foi derrubado na Alemanha. Bruno Kahl, chefe de espionagem da Alemanha, admitiu em 14 de outubro que as medidas secretas da Rússia atingiram um "nível nunca visto antes". Thomas Haldenwang, chefe dos serviços de inteligência domésticos da Alemanha, teria informado a parlamentares que um ato de sabotagem russo quase causou a queda de um avião no início deste ano, segundo a The Economist. Haldenwang ainda teria alertado que o "comportamento agressivo" de espiões russos estava colocando vidas em risco neste momento.