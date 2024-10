Post com promoção 'Madruga Latam' é golpe e direciona para site fraudulento

O que diz o post

Publicações no Facebook anunciam uma promoção com o nome de "Madruga Latam" com passagens aéreas a partir de R$122. O post indica que as vendas acabariam em apenas 3 horas.

O post direciona o usuário para um site fraudulento que imita a página oficial da companhia aérea.

Por que é falso

A promoção não existe. Ao UOL Confere, a Latam afirmou que "esta campanha não foi veiculada pela companhia", e que as promoções são anunciadas apenas em canais oficiais da empresa.

O site fraudulento é suspeito de aplicar golpes. A página se passa pelo site da Latam, imitando todo o layout. Mas é possível verificar que a URL não é a da página oficial da companhia aérea. O site falso possui o endereço "promodevoos2024", solicita dados pessoais, além de cobrar o pagamento via Pix ou cartão de crédito.