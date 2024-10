Coreia do Sul considera enviar equipe à Ucrânia para monitorar tropas norte-coreanas

Por Hyunsu Yim e Jack Kim

SEUL (Reuters) - A Coreia do Sul está considerando enviar uma equipe de monitores militares à Ucrânia para observar e analisar a esperada mobilização de tropas norte-coreanas pela Rússia para as linhas de frente do conflito no país, disse uma autoridade presidencial nesta quarta-feira.

Pelo menos 11.000 soldados norte-coreanos foram enviados à Rússia e mais de 3.000 deles foram deslocados para perto das linhas de frente, declarou a fonte a repórteres sob condição de anonimato.