Nogueira cutuca Tarcísio para 2026: 'Presidência não é concurso público'

Os governadores de São Paulo pensam, às vezes, que São Paulo é um país e que ele está acima do Brasil, e isso não pode acontecer com o Tarcísio.

Ele [Tarcísio de Freitas] está deixando a desejar muito na articulação política. Tem muita insatisfação no nosso partido, no União Brasil, no partido dele, no PL. Hoje só tem um partido que está feliz, com o qual não sei se ele vai contar [em 2026] porque é um partido mais governista, o PSD.

Bolsonaro é quem decide candidato de 2026

Líder do PP diz, que na situação atual, Tarcísio ainda é a "melhor" opção para representar a direita em 2026, mas é o ex-presidente quem vai bater o martelo sobre esse representante.

O melhor candidato hoje, pelas pesquisas, é o Tarcísio, se ele for capaz de aglutinar esses partidos. Mas isso depende da articulação dele e também do apoio do presidente Bolsonaro. Fiz pesquisa colocando o meu nome, da Tereza Cristina (senadora do PP), do (Ronaldo) Caiado (governador de Goiás, do União), do Ratinho Jr. (governador do Paraná, do PSD). Todos ali têm um porcento e qualquer um vai para 30 pontos com o apoio do Bolsonaro. A força eleitoral dele é muito grande e quem vai decidir quem é o candidato da direita vai ser ele.

O TSE declarou Bolsonaro inelegível até 2030 por convocar uma reunião oficial do governo com embaixadores para fazer ataques às urnas eletrônicas — o evento foi transmitido pela TV Brasil.