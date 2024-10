Chuvas deixam pelo menos 51 mortos na Espanha

O Exército de Israel afirmou em nota estar ciente dos relatos de que "civis foram afetados" e que está investigando o que aconteceu. No sábado, outro ataque na mesma cidade já havia deixado "dezenas de mortos". No Líbano, um ataque isralense no vale do Bekaa na segunda à noite matou pelo menos 60 pessoas, segundo autoridades locais.

Trump avança

Donald Trump continua avançando nas pesquisas de intenção de voto nacionais para a eleição da próxima terça-feira. O último levantamento Ipsos/Reuters, concluído no domingo, mostra o ex-presidente um ponto atrás da democrata: 44% a 43%, dentro da margem de erro. É a terceira pesquisa consecutiva do instituto que mostra redução da diferença numérica entre eles. Há um mês, Kamala tinha uma vantagem de três pontos.

Ataque russo com drones deixa nove feridos na capital da Ucrânia, Kiev Imagem: Anatolii Stepano/AFP

Cidade maia descoberta

Arqueólogos descobriram uma vasta cidade maia perdida no meio da selva de Campeche, sul do México. Os pesquisadores identificaram 6.764 estruturas do que parece ter sido um centro urbano populoso. O complexo foi chamado de Valeriana e pode ter sido a segunda cidade com a maior densidade populacional da civilização maia, atrás apenas de Calakmul, na Guatemala.