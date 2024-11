SAIBA MAIS-Republicanos defendem maioria apertada na Câmara dos EUA, com democratas em busca de tomar 4 cadeiras

Embora o Maine tenha uma tendência democrata na disputa presidencial, o Estado tem um grande número de eleitores independentes e republicanos, principalmente em distritos rurais, como o 2º.

O deputado democrata Jared Golden frequentemente vota contra seu partido no Congresso e não comparece às reuniões do caucus democrata desde 2021, medidas que ele espera que o tornem mais atraente no 2º Distrito, que tem tendência republicana. O ex-piloto da Nascar Austin Theriault está concorrendo com ele no que as pesquisas de opinião mostram ser uma disputa apertada. A cadeira é um dos principais alvos dos republicanos.

PENSILVÂNIA: DISTRITOS DECISIVOS EM UM ESTADO DECISIVO

A Pensilvânia é um dos principais alvos de ambos os partidos em todos os níveis nesta eleição. No 7º Distrito, a deputada democrata Susan Wild não é estranha a disputas acirradas. Esta é a quarta vez que ela defende sua cadeira em um distrito decisivo, sempre conseguindo vitória por uma margem pequena. Ryan Mackenzie, um deputado estadual republicano, está tentando mudar a cadeira.

No 8º Distrito, o deputado democrata Matt Cartwright está defendendo sua cadeira no norte da Pensilvânia -- que inclui a cidade natal de Biden, Scranton -- onde Trump venceu por 4 pontos percentuais em 2020. Cartwright está enfrentando Rob Bresnahan, um empresário local.

ARIZONA E NEBRASKA: DEMOCRATAS MIRAM NOS REPUBLICANOS DO DISTRITO DE BIDEN