Vilarejo ancestral de Kamala Harris na Índia vai rezar por sua vitória e eleição nos EUA

THULASENDRAPURAM, Índia (Reuters) - Os moradores do vilarejo ancestral da candidata democrata à presidência dos Estados Unidos, Kamala Harris, no sul da Índia, estavam se preparando para realizar orações no dia da eleição, na terça-feira, em um templo hindu a mais de 13.000 km de Washington.

O avô materno de Kamala, P.V. Gopalan, nasceu há mais de um século no vilarejo arborizado de Thulasendrapuram, no que hoje é o estado de Tamil Nadu, no sul da Índia.

"Haverá uma oração especial no templo na terça-feira de manhã", disse G. Manikandan, um morador que tem uma pequena loja perto do templo. "Teremos comemorações se ela vencer".