Israel diz que reabrirá passagem para Gaza em meio ao aumento da pressão para entrada de auxílio

No mês passado, o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, e o secretário de Defesa, Lloyd Austin, escreveram para autoridades israelenses exigindo medidas concretas para lidar com o agravamento da situação no enclave palestino.

A carta, que foi publicada na internet por um repórter da Axios, deu ao governo israelense 30 dias para melhorar a situação humanitária em Gaza.

Entre as exigências incluídas na carta estava a abertura de uma quinta passagem para Gaza.