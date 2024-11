Canadá se prepara 'pior cenário possível' de pedidos de asilo para fugir de Trump

"Quando não se criam caminhos legítimos, ou quando se criam apenas caminhos em que as pessoas precisam fazer o impossível para obter segurança, infelizmente, as pessoas tentarão fazer o impossível", disse Abdulla Daoud, diretor do The Refugee Centre em Montreal.

E espera-se que esses números aumentem.

A polícia está em "alerta máximo", disse Poirier, preparada para mobilizar recursos adicionais para patrulhar a fronteira. Dependendo do que acontecer, isso pode significar centenas de policiais a mais. Também pode significar mais viaturas, fretamento de ônibus, construção de trailers e aluguel de terrenos.

"Todos os olhos estão voltados para a fronteira neste momento. ... Posso lhe dizer que estávamos em alerta máximo alguns dias antes da eleição e provavelmente continuaremos em alerta nas próximas semanas."