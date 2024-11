Josias: Governo Lula se sente aliviado por não ter que ir à posse de Trump

Lula se sente, pelo que eu conversei lá [no Planalto] há 48 horas, meio aliviado com essa regra e essa praxe do governo norte-americano de não convidar chefes de Estado para a posse do presidente eleito. Evidentemente, isso não é uma lei; se quiser, Trump pode muito bem convidar quem ele bem entender.

O governo brasileiro estava aliviado com essa praxe e disse que, como de hábito, enviará o embaixador brasileiro nos EUA para a cerimônia de posse de Trump. Então está tudo dentro do manual. Josias de Souza, colunista do UOL

Para Josias, o desejo de Jair Bolsonaro em comparecer à posse de Trump não deve se concretizar e, mesmo que essa intenção se realizasse, teria efeito prático mínimo para o ex-presidente.

Lula reconheceu a importância da vitória de Trump e se colocou à disposição para trabalhar com ele. Bolsonaro também não vai porque não tem a posse do seu passaporte, que está retido por ordem do Supremo Tribunal Federal. Não há perspectiva, embora ele vá requisitar, que consiga êxito nessa sua intenção [de reaver o documento].

O Eduardo Bolsonaro pode ir lá novamente. Mesmo se [Bolsonaro] fosse, na hora de negociar, Trump tem que fazer isso com quem está no comando. Hoje, o inquilino do Palácio do Planalto é Lula. Já aconteceu na Argentina: um cortejo bolsonarista foi à posse de Javier Milei, e hoje ele está aí tendo que negociar [com Lula]. Assim também ocorrerá com os EUA. Josias de Souza, colunista do UOL

Jamil: Governo Lula tenta desmontar narrativa bolsonarista sobre Trump

Mesmo sem comparecer à cerimônia de posse de Donald Trump, o governo Lula trabalha para desmistificar a ideia de que os bolsonaristas são os interlocutores entre Brasil e Estados Unidos, disse o colunista Jamil Chade.