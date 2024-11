Mais de 20 morrem em ataques de Israel contra cidades do Líbano, dizem autoridades

Pelo menos mais 16 pessoas morreram em ataques israelenses neste sábado perto da cidade histórica de Baalbek, afirmou o governador da região em uma postagem na plataforma X.

O setor militar israelense não respondeu imediatamente a um pedido para que comentasse sobre o tema.

O Ministério da Saúde do Líbano afirmou que ataques israelenses mataram 3.136 pessoas e feriram outras 13.979 no Líbano no último ano. O número inclui 619 mulheres e 194 crianças.

Israel trava batalhas contra o grupo armado libanês Hezbollah desde outubro de 2023, mas os conflitos aumentaram dramaticamente desde o final de setembro deste ano. Israel intensificou e expandiu seus bombardeios, enquanto os militantes fizeram mais ataques diários com foguetes e drones contra Israel.

O grupo, que é apoiado pelo Irã, anunciou mais de 20 operações neste sábado, além de uma ação que seus combatentes realizaram no dia anterior contra uma fábrica de produtos militares ao sul de Tel Aviv.

(Reportagem de Adam Makary e Menna Alaa)