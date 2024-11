Cidades espanholas atingidas por enchentes se preparam para outra tempestade

O impacto da chuva pode ser grave devido à quantidade de lama já existente no solo e às condições do sistema de esgoto, disse a jornalistas Rosa Tauris, porta-voz do comitê de emergência de Valência.

Milhares de trabalhadores estão limpando prédios e removendo a lama que se acumulou nas ruas e calçadas e entupiu os bueiros nas cidades e subúrbios de Valência.

O comitê de emergência emitiu um aviso especial solicitando que os municípios e as organizações tomem medidas preventivas, incluindo o fechamento de escolas.

Tauris recomendou que os cidadãos trabalhem remotamente quando possível, evitem viagens não essenciais e acompanhem as atualizações dos serviços de emergência.

O conselho municipal de Chiva, um dos locais mais atingidos, cancelou aulas e atividades esportivas, enquanto na vizinha Aldaia, os trabalhadores empilharam sacos de areia para proteger a cidade.

"Estamos colocando sacos de areia para substituir as comportas que as enchentes anteriores derrubaram", disse o funcionário municipal Antonio Ojeda, esperando que isso evite que a ravina de Saleta transborde novamente.