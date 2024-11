Manifestantes mascarados com bandeiras nazistas marcham no lado de fora de peça de Anne Frank em Michigan

"As pessoas ficaram chocadas. Ficaram horrorizadas", disse, à WXYZ TV, afiliada da ABC.

"Tínhamos 75 pessoas no andar de baixo que assistiram à peça e, dessas 75, 50 ou 60 estavam com medo de sair do prédio", disse Brite à WXYZ TV.

"Tivemos que acompanhá-las até seus carros. Ninguém nos Estados Unidos deveria se sentir assim."

A WXYZ informou que não houve confrontos físicos como resultado do protesto nazista, mas alguns dos veteranos membros do posto da Legião Americana discutiram com os manifestantes.

Em julho, cerca de uma dúzia de manifestantes agitando bandeiras nazistas marcharam por Howell, gritando "Heil Hitler", de acordo com o jornal Livingston Daily.

(Reportagem de Brad Brooks no Colorado)