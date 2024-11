Republicanos do Senado dos EUA escolhem John Thune como próximo líder

Por David Morgan e Bo Erickson

WASHINGTON (Reuters) - Os republicanos do Senado dos Estados Unidos elegeram John Thune para liderar a casa no próximo ano, optando por um membro bem conceituado e ignorando uma campanha de pressão pública feita por aliados de Donald Trump para escolher um leal ao presidente eleito.

A vitória do senador de Dakota do Sul é um sinal de que o Senado poderá manter algum grau de independência de Trump no próximo ano, quando os republicanos controlarão a Casa Branca e as duas casas do Congresso. Os republicanos terão pelo menos 52 assentos no Senado de 100 lugares e, na quarta-feira, foi projetado que manterão uma pequena maioria na Câmara dos Deputados.