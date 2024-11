Atentado a bomba prejudica retorno de Bolsonaro e aprofunda divisão política

"FIM DE PAPO"

As explosões de quarta-feira, que também detonaram um carro em um estacionamento do Congresso, parecem ter fortalecido um consenso no Congresso contra uma proposta de anistia para os participantes dos violentos protestos do ano passado.

Fontes graduadas de dois dos maiores partidos de centro no Congresso disseram que a proposta de anistia, que já estava perdendo força, agora parece morta.

"A possibilidade dessa proposta de anistia para o pessoal do 8 de janeiro, e por tabela o Bolsonaro, acabou -- fim de papo", disse André César, da consultoria Hold Assessoria Legislativa.

Até mesmo integrantes de uma direita não necessariamente bolsonarista acreditam que o ambiente ficou menos favorável para a proposta de anistia. O deputado Saullo Viana (União-AM), por exemplo, afirma que o atentado a bomba no STF é a razão pela qual o Brasil nunca deveria perdoar ataques à democracia.

"Sou terminantemente contra a concessão de anistia a atos desta natureza. Não podemos normalizar as explosões desta quarta-feira, tampouco os atos antidemocráticos de dezembro de 2022 e de 8 de janeiro 2023, sob pena de que se tornem constantes", disse o deputado do Amazonas.