Parlamentar russo alerta para risco de 'guerra mundial' após EUA autorizar uso de mísseis de longo alcance pela Ucrânia

Represália a envio de tropas norte-coreanas

Os mísseis ATACMS fornecidos pelos EUA devem ser usados inicialmente na região fronteiriça russa de Kursk, para onde tropas norte-coreanas foram enviadas em apoio aos combatentes russos, de acordo com o jornal The New York Times, que citou autoridades americanas.

De acordo com Kiev, cerca de 11.000 soldados norte-coreanos já estão mobilizados na Rússia e teriam iniciado combates na região, parcialmente controlada por tropas ucranianas.

O anúncio de Washington neste domingo seria uma resposta ao envio de tropas norte-coreanas e ocorre algumas semanas antes da chegada de Donald Trump ao poder. Em setembro, Vladimir Putin alertou que essa decisão "significaria nada menos do que o envolvimento direto dos países da OTAN na guerra na Ucrânia".

Intensos bombardeios

O presidente americano Joe Biden autorizou a Ucrânia a usar mísseis de longo alcance dos Estados Unidos contra alvos militares na Rússia horas após um grande bombardeio russo contra a rede elétrica ucraniana. O ataque gerou uma onda de condenações internacionais contra a Rússia.