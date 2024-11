Tales: Falas de Gilmar e Barroso decretam que Bolsonaro está condenado

Eu nunca vi um ministro do Supremo falando sobre um caso que certamente vai ser julgado na Corte de forma tão peremptória, mostrando que já era. [Gilmar Mendes] disse que 'de modo que não se pode banalizar, não se trata de mera cogitação, estamos num plano de preparação e execução do golpe'. Quer dizer, é a condenação. Bolsonaro está condenado. O ministro presidente do Supremo vem e fala o que Barroso falou; depois vem o Gilmar, o ministro mais antigo da Corte, e diz a mesma coisa. Está condenado.

O que ele tem que fazer é catar os cacos. Nesse caso, o PL corre sério risco. Se ocorreram de fato reuniões sobre golpe na sede alugada pelo PL para a campanha, isso será altamente perigoso para a existência do partido. Se for provado que o partido acabou dando aqueles R$ 100 mil que o Braga Netto sugeriu ao Mauro Cid que pedisse ao PL, o PL — que já tomou uma multa de R$ 20 e tantos milhões — [...] agora corre sério risco.

Os militares todos em volta [de Bolsonaro] no Planalto estão sob suspeição séria. O partido que o abrigou está sob suspeição. Está todo mundo correndo risco.

Tales Faria

