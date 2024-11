Secretário do governo Bolsonaro é preso pela PF em investigação sobre plano para matar Lula, Alckmin e Moraes, dizem fontes

Por Ricardo Brito

BRASÍLIA (Reuters) - O ex-secretário-executivo da Secretaria-Geral da Presidência no governo Jair Bolsonaro foi preso nesta terça-feira em uma operação da Polícia Federal que investiga planos de um golpe de Estado para impedir a posse do governo eleito na eleição de 2022, incluindo o assassinato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do vice Geraldo Alckmin e do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), disseram duas fontes com conhecimento da apuração.

Mario Fernandes é general de brigada do Exército e ocupou a segunda posição na hierarquia da Secretaria-Geral da Presidência, então comandada por Luiz Eduardo Ramos, general do Exército que é próximo de Bolsonaro e foi comandante do Comando Militar do Sudeste (CMSE).