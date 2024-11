Ucrânia usa mísseis de longo alcance contra Rússia

O governo ucraniano havia afirmado mais cedo ter realizado um ataque contra um arsenal russo perto da cidade de Karachev, a 110 quilômetros da fronteira. Segundo dois veículos de imprensa ucranianos, o ataque usou os mísseis do sistema de longo alcance americano ATACMS, liberados para uso contra território russo por Joe Biden no domingo.

Na segunda-feira, o governo russo disse que o uso do armamento contra seu território seria considerado uma agressão da Otan e que responderia de forma "concreta". Hoje, Putin assinou a nova doutrina nuclear russa, que amplia o leque de situações em que o arsenal atômico do país pode ser acionado.

G20 assina propostas de Lula

O Brasil conseguiu o consenso dos países do G20 para as teses defendidas pelo governo Lula no encontro de cúpula do grupo no Rio.

O texto da declaração final defende a taxação dos super-ricos e medidas contra a pobreza, pede a reforma do Conselho de Segurança da ONU, apoia direitos para minorias e um cessar-fogo na Faixa de Gaza, além de reiterar o compromisso de combate às mudanças climáticas. O documento também pede o fim das guerras, sem uma condenação explícita à Rússia na guerra da Ucrânia - posição alinhada com a da diplomacia brasileira.

A declaração é redigida em nome de todos os líderes presentes no Rio, inclusive Javier Milei. O presidente da Argentina, no entanto, declarou que o país não adotará alguns dos pontos do documento.Aliança contra a fome