Romeno de extrema-direita e crítico da Otan disputará segundo turno presidencial

O resultado foi uma surpresa, já que as pesquisas de opinião pré-eleitorais apontavam o primeiro-ministro social-democrata Marcel Ciolacu como o principal candidato. O candidato dos Liberais, de centro-direita, parceiros de coalizão de Ciolacu, também não conseguiu garantir um lugar no segundo turno das eleições, que ocorrerá em 8 de dezembro.

A campanha se concentrou principalmente no aumento do custo de vida na Romênia, que é membro da União Europeia e da Aliança do Tratado do Atlântico Norte e tem a maior parcela da UE de pessoas em risco de pobreza.

"Votei pelos injustiçados, pelos humilhados, por aqueles que sentem que não têm importância neste mundo", disse Georgescu no domingo. "Hoje, o voto é uma oração pela nação."

Georgescu tinha um dígito em pesquisa antes da votação e fez uma campanha impulsionada pelo Tik Tok.

"Imagine só, estamos em uma posição em que podemos ter um presidente de extrema-direita", disse o cientista político Cristian Pirvulescu. "É para onde os partidos do establishment nos levaram, primeiro negando veementemente a existência de uma guerra híbrida e depois caindo nela. Suas chances de vitória são altas."

Perguntado sobre o resultado da eleição, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou: "Eu não faria nenhuma previsão ainda. Provavelmente não podemos dizer que estamos familiarizados com a visão de mundo desse candidato no que diz respeito às relações com nosso país."