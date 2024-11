Musk usa o X para promover suas escolhas políticas preferidas; Trump nem sempre é influenciado

A proximidade de Musk com Trump provocou algumas preocupações e reclamações por parte da equipe de transição, que não estava acostumada a tê-lo por perto com tanta frequência, de acordo com duas fontes próximas à equipe de Trump.

Em meio a um olhar mais atento ao seu papel incomum, Musk escreveu em uma publicação no X em 20 de novembro que, embora tenha oferecido sua opinião sobre alguns candidatos, ele não estava no comando.

"Muitas escolhas ocorrem sem meu conhecimento e as decisões são 100% do presidente", disse Musk.