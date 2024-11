Netanyahu diz que está pronto para aplicar o cessar-fogo com Líbano

"Em plena coordenação com os Estados Unidos, mantemos total liberdade de ação militar. Se o Hezbollah violar o acordo ou tentar se rearmar, atacaremos de forma decisiva."

Ele acrescentou que havia três motivos para buscar um cessar-fogo -- concentrar-se no Irã, reabastecer os suprimentos de armas esgotados e dar um descanso ao Exército e, finalmente, isolar o Hamas, o grupo militante que desencadeou a guerra na região quando lançou um ataque contra Israel a partir de Gaza no ano passado.

Ele disse que o Hezbollah, que é apoiado pelo Irã e aliado do Hamas, estava consideravelmente mais fraco do que no início do conflito.

"Fizemos o Hezbollah retroceder décadas, eliminamos... seus principais líderes, destruímos a maioria de seus foguetes e mísseis, neutralizamos milhares de combatentes e destruímos anos de infraestrutura terrorista perto de nossa fronteira", disse ele.

"Nós visamos objetivos estratégicos em todo o Líbano, abalando Beirute em seu âmago."

(Reportagem de Steven Scheer)