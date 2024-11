É falso que CNN Brasil tenha novos funcionários contratados por Elon Musk

Por que é falso

CNN Brasil diz que conteúdo é falso. Ao UOL Confere, a emissora enviou uma nota que diz "A CNN informa que a postagem traz conteúdo falso e não comentará". A CNN Brasil, controlada pelo empresário Rubens Menin (aqui), é uma empresa brasileira licenciada da marca CNN (aqui), com a CNN International Commercial (CNNIC), que integra o conglomerado da WarnerMedia, responsável por canais como HBO, TNT e Cartoon Network (aqui).

Postagem tem origem em boato já desmentido. A desinformação surgiu após um site humorístico publicar uma piada. No início do mês, depois que a sátira foi divulgada, houve compartilhamento nas redes sociais como se fosse verdade. Embora tenha sido desmentido (aqui e aqui), até o presidente argentino, Javier Milei, acreditou e compartilhou o conteúdo falso (aqui).

Não há evidências de que Musk comprou CNN. Ao buscar os termos "Elon Musk AND CNN" (aqui) e "elon musk hires staff for CNN" (em português, Elon Musk contrata funcionários para CNN) (aqui) no Google, a pesquisa não retorna notícias sobre o assunto, tampouco da possível transação de compra e venda da emissora.

Viralização. Nesta quarta-feira (27), no Threads, a postagem com conteúdo falso registrava 3.000 curtidas.

A postagem também foi verificada por Estadão Verifica.