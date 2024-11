Trump nomeia general reformado como enviado para Ucrânia e Rússia

Em sua nota, escrita em conjunto com outro conservador, o Kellogg estima que "o governo e o povo ucranianos terão dificuldades para aceitar uma paz negociada que não lhes devolva todo o seu território".

"Mas, como disse Donald Trump [...] em 2023: 'Quero que todos deixem de morrer'. Este é também o nosso ponto de vista. É um bom primeiro passo", escreveu.

Trump tem o hábito de denunciar a quantidade de recursos concedidos por Washington a Kiev desde a invasão russa em fevereiro de 2022.

Justo antes de uma reunião com o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, em setembro, Trump disse que ele era "o melhor vendedor do planeta". "Cada vez que ele vem ao nosso país, volta com 60 bilhões de dólares [cerca de R$ 350 bilhões na cotação atual]", comentou.

Desde então, os dois conversaram por telefone depois da vitória de Trump nas eleições americanas.

À época, Zelensky disse que o telefonema foi "excelente". "Estabelecemos manter um diálogo próximo e avançar em nossa cooperação", disse.