Ministro da Defesa da China é investigado por corrupção, diz jornal

Quando questionada sobre a reportagem do FT em uma reunião diária com a imprensa, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China Mao Ning disse que a reportagem estava "perseguindo sombras".

O Ministério da Defesa da China não respondeu imediatamente aos pedidos de comentário da Reuters.

As Forças Armadas da China têm passado por um amplo processo anticorrupção desde o ano passado, com pelo menos nove generais do ELP e alguns executivos do setor de defesa removidos do órgão legislativo nacional até o momento.

Dong, ex-chefe da Marinha, foi nomeado ministro da Defesa em dezembro de 2023. Seu antecessor, Li Shangfu, foi removido após sete meses no cargo.

Na semana passada, Dong se recusou a se encontrar com o secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, durante uma reunião de ministros da Defesa no Laos, citando ações dos EUA em relação a Taiwan, uma medida que o chefe do Pentágono disse na quarta-feira ser infeliz.

(Reportagem de Laurie Chen)