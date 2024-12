Rebeldes avançam e enfrentam Exército sírio em direção a Damasco

Israel mata nove no Líbano

Ataques aéreos israelenses deixaram nove pessoas mortas no sul do Líbano nessa segunda-feira, segundo informações do governo libanês. O governo de Israel afirmou que o ataque foi uma resposta ao disparo de dois projéteis pelo Hezbollah contra uma área conhecida como Fazendas de Shebaa, um território ocupado por Israel na fronteira entre a Síria e o Líbano.

O Hezbollah reconheceu a ação, dizendo que foi "uma primeira resposta defensiva" às "violações" da trégua. Segundo o governo libanês, até então as forças de Netanyahu já haviam realizado 54 ataques contra o território do país, em violação do acordo.

China e EUA anunciam retaliações mútuas

A guerra comercial entre EUA e China, sob a justificativa de defesa da segurança nacional, teve dois novos lances nesta semana. Hoje, a China anunciou um embargo da exportação para os EUA de alguns minerais usados na fabricação de semicondutores e baterias e que também têm utilização em equipamentos militares.